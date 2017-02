Polart lavtrykk slo inn over Midt-Troms

Det er bare å belage seg på en god del nedbør de kommende dagene — i form av snø.

Midt på dagen fredag slo snøværet inn over Midt-Troms og la et hvitt teppe. Senere på ettermiddagen slo det varslede polare lavtrykket til med en skikkelig liten snøstorm, med til dels vanskelige kjøreforhold i kjølvannet.

Lavtrykken kan, ifølge yr.no, føre med seg sterk vind fra ulike retninger. Vind og bygeaktivitet vil avta natt til lørdag.

Meteorologene skriver følgende på Twitter:

«Helgen starter trist og grå,

Snø og sludd, men la det gå.

Lørdag blir det snø og kaldt,

Søndag best vær overalt.»

Minusgrader

Lørdag morgen fortsetter sludd-været med over seks millimeter nedbør. Her loves det også stiv kuling på opptil 16 millimeter per sekund fra vest-nordvest.

Temperaturen legger seg på mellom null og minus tre grader denne dagen.

Innlandet får denne dagen noe kaldere temperaturer. Meteorologene melder om null grader og rundt seks millimeter nedbør om morgenen. Utover dagen synker temperaturen til minus ni grader. Det legges opp til en vindfull dag på innlandet også.

Søndag blir det en god del kaldere i hele regionen. Innlandet får temperaturer helt ned til rundt minus ti grader, mens innlandet må nøye seg med rundt minus fire grader.