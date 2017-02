Dette skjedde i natt mens du sov

Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

23.14: Minst 15 personer ble drept da en selvmordsbomber detonerte en bilbombe i Iraks hovedstad Bagdad, ifølge irakiske sikkerhetskilder, melder NTB. Les her her.

Kl. 00.38: Utrykningspolitiet har hatt promillekontroll og kontroll av tyngre kjøretøyer på Gibostad på Senja. 43 kontrollerte. Ingen reaksjoner, melder Troms politidistrikt.

Kl. 01.43: En familiefar i 40-årene er dømt til ni måneders fengsel for nedlasting og distribusjon av overgrepsbilder og -filmer, melder NTB. Les mer her.

Kl. 03.50: Et stort overskudd for Tine betyr at det også blir en solid etterbetaling til bøndene som leverer melk til samvirket, melder NTB.

Kl. 04.40: Finansministeren i Kongo hevder landet ikke har nok penger til å gjennomføre valget som planlagt i år. Opposisjonen anklager regjeringen for en unnamanøver, melder NTB.

Kl. 05.24: Malaysisk politi som etterforsker attentatet på Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, sier nok en kvinne er pågrepet for drapet, melder NTB. Les mer her.

Kl. 06.02: To elger mellom Jernbaneveien og Nordstrandveien i Bodø. Akkurat nå ved Pizzabakeren og Byggern, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.