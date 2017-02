Kjørte for fort — fratatt lappen

En sjåfør ble onsdag ettermiddag fratatt lappen etter å ha kjørt for fort.

Troms politidistrikt melder på Twitter at UP har beslaglagt et førerkort i Målselv kommune.

- En bilfører ble målt til å kjøre i 99 kilometer i timen i en 80-sone, melder politiet.

Sak er opprettet.