Dette skjedde i natt mens du sov

Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

Kl. 23:26: En kvinne er død etter å ha blitt påkjørt på E18 ved Horten i Vestfold tirsdag kveld, melder NTB. Les mer her.

Kl. 00.49: Eldre mann med diabetes stanset. Hadde svært lavt blodsukker og ble kjørt til sykehus for sjekk. Førerkort beslaglagt, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 00.50: UP har hatt kontroll på Kilhus Harstad. Ett førerkortbeslag, 76 km/t i 50 sone samt 2 forenklede forelegg. Ett forenklet forelegg i Tovik, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 03.00: To menn og en 16 år gammel jente er siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot et turistmål i Frankrike. Myndighetene skal ha avverget angrepet i siste liten, melder NTB. Les mer her.

Kl. 03.50: Sør-Korea bekrefter at den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns halvbror ble drept i Malaysia, melder NTB. Les mer her.

Kl. 04.40: Telefonavlytting viser at medarbeidere i Donald Trumps valgkamp hadde kontakt med russisk etterretning gjentatte ganger, skriver New York Times. Les mer her.

Kl. 05.55: Klokken 22.40 ble en bil stanset av politiet uten at det ble gitt ytterligere informasjon. Den bilen er fortsatt i drift og politiet ønsker tilbakemeldinger hvis det er noen som ser bilen. Bilen har reg nr BS 91386. Ring 02800 ved tips, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 05.49: Parkveien ved Tusenhjemmet. Hvit og rød katt (mons) påkjørt og skadd på Parkveien ved Tusenhjemmet i Bodø. Den behandles hos Dyrlegene i Bodø. Katta var ikke chippet, melder Troms politidistrikt.