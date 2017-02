Dette skjedde i natt mens du sov

Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

Kl. 03.47: Politi, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Sivilforsvaret startet søk etter saknet mindreårig gutt i Salangen. Saken oppdateres, melder Midre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 00.56: En mann i 20-årene er kjørt til St. Olavs hospital med knivskader i Trondheim mandag kveld. Han er ikke alvorlig skadd, melder NTB. Les mer her.

Kl. 04.08: Forfatter Karl Ove Knausgård får den svenske Björn Nilsson-prisen for "framstående kulturkritikk". I vinnerintervjuet sier han akkurat hva han syns om Norge, melder NTB. Les mer her.

Kl. 05.19: Over 60 organisasjoner har signert et brev til statsminister Erna Solberg (H) der de ber Norge øke støtten til organisasjoner som jobber for adgang til abort, melder NTB. Les mer her.