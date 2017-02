26-åring tiltalt for vold, trusler og innbrudd

En 26 år gammel mann fra Midt-Troms er av statsadvokatene i Troms og Finnmark satt under tiltale for vold og trusler. Blant annet mot en offentlig tjenestemann.

Det var en ukedag i oktober i fjor at 26-åringen oppførte seg utagerende overfor flere personer ved et hotell i Tromsø.

Mannen skal blant annet ha slått en vekter i hodet med knyttet hånd. 26-åringen skal også ha forsøkt å slå en annen person i hodet, men slaget ble parert slik at det traff personens venstre arm.

«Jeg vet hvor du bor»

Da politiet ankom hotellet skal mannen, ifølge tiltalebeslutningen, ha motsatt seg å bli pågrepet av ved å sparke med begge beina mot en av politimennene.

- Like etterpå uttalte han at han skulle huske hvordan politibetjenten så ut, slik at han kunne ta ham i ettertid, ifølge tiltalebeslutningen.

Mannen skal også ha sagt «Du er død», «Jeg vet hvor du bor», «Jeg vet hvem kona di er» og «Jeg ved hvordan ungene dine ser ut.»

Her legges straffelovens paragraf 155 til grunn:

«For ved vold og trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette.»

Også straffelovens paragraf 271 legges til grunn:

«For å ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk.»

- Brøt seg inn

Samme person er også satt under tiltale for et annet forhold som fant sted i Lenvik kommune noen måneder senere.

Ifølge tiltalebeslutningen skal 26-åringen i desember i fjor at brutt seg inn i en leilighet ved å lage hull i veggen for så å låse opp døra.

Her legges straffeloven paragraf 268 første ledd til grunn:

«For uberettiget å ha skaffet seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke var fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forble på et slikt sted.»