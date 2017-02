Vil ha slutt på privat fyrverkeri

NOAH oppfordrer til lokale vedtak mot oppskyting av privat fyrverkeri.

Organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter har sendt ut et brev til samtlige kommuner i Norge, der det orienteres om hvilke lidelser dyr utsettes for som en følge av fyrverkeri. I den anledning oppfordrer organisasjonen kommunene til å vurdere å innføre et lokalt vedtak mot oppskyting av privat fyrverkeri, eller eventuelt kun tillate lydløst fyrverkeri.

NOAH opplyser at man ved et sånt vedtak vil følge i fotsporene til byer som Milano, Venezia og Roma.