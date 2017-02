- Rett og slett trist og grått vær hele uka

- Mandag blir den desidert verste dagen denne uka.

Det sier vakthavende meteorolog ved Værvarslinga Nord-Norge, Rafael Grote, til Folkebladet.

Det kan imidlertid se ut til at yttersida av Senja skånes for det verste uværet, siden vinden for det meste vandrer innover i landet, ifølge meteorologen.

- Hele fylket opplever i dag en god del vind. Senja og Kvaløya vil i løpet av dagen få vestlig stiv til sterk kuling. Vinden minker imidlertid utover kvelden, forteller han.

Oppholdsvær

Været i morgen blir derimot ganske pent. Grote melder om muligheter for solskinn.

- Det ser ut til å bli en regnfri tirsdag ved kysten. Temperaturen legger seg på rundt to grader, før det til kvelds blir litt kaldere igjen, sier han.

Det kan i så måte komme noe nedbører utover dagen onsdag.

- Men det blir for det meste oppholdsvær denne dagen også, sier han.

Kaldt til helga

Torsdag melder vinden sin ankomst igjen, ifølge Grote.

- Det blir ikke like mye som i dag, men liten kuling enkelte steder. Her meldes det også om noe nedbør, forteller han.

Temperaturen denne dagen stiger til mellom fire og seks grader.

- Kort oppsummert blir det ei mild og våt uke. Rett og slett ganske trist og grått, sier Gråte.

- Når får vi minusgrader igjen?

- Selv om det er litt usikkert i dag, ser det ut til at man i perioder kan få minusgrader tirsdag. Bortsett fra det, melder de blå temperaturene sin ankomst først til helga, svarer han avslutningsvis.