Forskningsfly på Elvenes

Norut trente på å fly det ubemanna forskningsflyet eller dronen «Cryowing Explorer» på Elvenes i Salangen.

Nils Håheim-Saers, operativ leder for Norut UAV, forteller at de hadde en vellykket øving med det ubemannede flyet på Elvenes flyplass i forrige uke.

– Unik infrastruktur

– Ekte arktisk klima med minus 20 grader og en lang rullebane med god plass gir oss rammene vi trenger for å å teste UAV-systemene våre før vi tar dem med på oppdrag i Arktis og Antarktis. Elevenes flyplass er en unik infrastruktur for tester og trening med UAV-ene våre, sier Håheim-Saers.

– Treningen gikk utmerket. Det ubemanna flyet skal vi bruke til vår forskning. Vi bruker forskjellige sensorer ut fra hvilke forskningsprosjekt vi har. Det er sensorer for å bruke både langt og høyt om vi ønsker det, sier han.

Trente avgang og landing

– Det vi gjorde på Elvenes var treningsflyving. Vi hadde fire mann der. Først ble de sendt på flyskole i Spania hos leverandøren av det ubemanna flyet i januar. Der var de ei uke. På Elvenes har de trent på ferdigheter. Vi trente med ett fly, men vi har totalt to av disse flyene, sier han.

Flyet er bensindrevet, har et vingespenn på 5,2 meter og veier 60 kilo. Cryowing Explorer har en rekkevidde på 1200 kilometer.

– På Elvenes øvde de spesielt på automatisk take off og landing, at de blir gode å styre det fra bakkestasjon. Det andre var manuell take off og landing. Skulle vi få problemer i landingsfasen har vi alltid en manuell pilot som kan ta over og fly flyet som et modellfly. Vi trener for å redusere usikkerheten knyttet til operasjoner, sier han.

– Kommer dere tilbake til Elvenes?

– Ja, det forventer jeg. Elvenes er jo perfekt for oss, svarer Håheim-Saers.