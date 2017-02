Sårbar kommune kan få 3 millioner

Fylkesråden for næring i Troms går inn for at Dyrøy kommune innvilges omstillingsstatus fra 2017 og tre år framover.

Årsaken er at kommunen vurderes som sårbar. Kommunen har hatt nedgang i sysselsettingen på 13 prosent fra 2005 til 2015. Kommunen har en ensidig næringsstruktur, og er den kommunen med størst andel konkurranseutsette næringer. I så måte siktes det til Demas som sysselsetter flest mennesker i kommunen, og som opererer i en konkurranseutsatt sektor. Gi vekst Fylkesråden vurderer at ved forvitring av næringslivet vil også noe av grunnlaget for samfunnet i Dyrøy bli borte. Omstillinga har som siktemål å gi vekst i eksisterende næringsliv og etablering av en bredere næringsstruktur. 3 millioner For 2017 — det første året — går fylkesråden inn for at fylkeskommunen finansierer omstillingsarbeidet med inntil 3 millioner kroner, hvilket tilsvarer en finansieringsandel på 75 prosent. Fylkesrådet skal ta stilling til saka i møte på tirsdag.

