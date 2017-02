Store smil på Sp-årsmøtet

Troms Sp har sitt fylkesårsmøte i Tromsø denne helga. Sandra Borch forteller om en svært optimistisk og engasjert forsamling.

I en måling i avisa Nordlys for noen uker siden hadde partiet 12,8 prosent oppslutning i Troms. Slikt skaper stor stemning og optimisme i fylkespartiet.

- Ja, stemninga er stor og troa på Sp i Troms igjen skal bli representert på Stortinget er stor. Det er dette som driver oss og engasjerer oss nå. Hele partiet virkelig mobiliserer, sier hun.

Kampen mot sentralisering

- Det er jo kampen mot sentraliseringen som er overordnet for oss. Det er snakk om grunnleggende tjenester som direkte berører folk og får enorme konsekvenser. Jeg tror også at dette frustrerer og irriterer mange folk der ute, de blir ikke hørt. Som for eksempel saken om Salangen lensmannskontor, det er en stor frustrasjon. Og jeg skjønner folket når ikke engang prosessene er gjort på en ordentlig måte med involvering av innbyggerne. Denne regjeringen lytter ikke til folket, sier Borch.

- Elitepolitikk

- Ved kommunesammenslåinger gjør en folkeavstemminger, så går regjeringen til det skritt og skal bare overstyre hva folket vil og vedtar sammenslåinger. Gjør de ikke det truer de med å endre inntektssystemet slik at mindre kommuner får mindre å rutte med. Dette er ikke annet enn en elitepolitikk mot folket. Det mener jeg er farlig for demokratiet og for politikerne som skal sitte å styre. Denne regjeringen kjører en ovenfra og ned holdning som ikke er bra, sier hun.