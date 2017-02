Lokale stjerner skal føre nazibåter

Kay-Martin Seglsten og Richard Johnsen får rollen som båtførere når filmen «Den 12. mann» skal spilles inn på Sommarøya.

Utstyrt i naziuniformer skal de to fjordgårdingene føre lettbåtene som tyskerne bruker for å jakte på sabotasjegruppa etter sprengningen av fiskefartøyet «Bratholm». «Den 12. mann» handler om Jan Baalsrud, mannen som også er kjent fra filmen «Ni liv».

- Det blir spennende, sier Kay-Martin Seglsten.

Notlettbåter

Årsaken til at han og kollegaen Richard Johnsen har fått rollen, ligger ved kai ved Botnhamn Sveis: To nyoppussede notlettbåter, malt i militære farger.

Seglsten og Richard Johnsen, som begge jobber som mekanikere ved Botnhamn Sveis, har hatt oppdraget med å renovere og sette i stand de to gamle notlettbåtene, som Nordisk Film skal bruke i forbindelse med scenen som skal spilles inn ved Sommarøy.

Se YouTube-teaser av «Den 12. mann»

Det hele startet med at Nordisk Film, via Kjell-Ove Hveding på Sommarøy, tok kontakt med Kjetil Renland i Botnhamn for å høre om han visste om to slike båter.

- Joda, det visste jeg, forteller Kjetil Renland.

Den ene båten lå under åpen himmel i ei utkjøring, og ble brukt av Sigvald Berntsen mens han hadde «Sundskjær». Den andre var lagret innomhus og tilhører Morten Johansen. Ingen av båtene hadde vært i bruk på over 15 år.

Jobbet dugnad

- Det har vært veldig mye strev og arbeid for å sette dem i stand. Alt av ledningsnett var ødelagt av korrosjon, så det måtte vi bytte ut. På den ene måtte vi skifte startmotor. Etter mye om og men klarte vi til slutt å få liv i motorene igjen. Propellene måtte vi også justere for å gi båtene bedre fart, forteller Kay-Martin Seglsten.

- Avtalen med Nordisk Film innebar 50 timers betalt arbeid for å sette båtene i stand, men vi har brukt bortimot det dobbelte. Det har blitt mye dugnad, og lange dager og helger. Vi synes det har vært spennende, sier Seglsten.

Påskjønnes

Kjetil Renland syntes de to mekanikerne gjorde en så god jobb og la ned så mye innsats i prosjektet, at han mente de burde påskjønnes med en rolle i filmen.

- Jeg tok opp med min kontaktperson i Nordisk Film, Pål Bergvik, om de kunne bruke guttene til å føre båtene, siden de er kyndige folk og vet hva som må til dersom det oppstår driftstrøbbel. Etter at Bergvik hadde konferert med produceren, var det enighet om at guttene skal være med på filminnspillinga! Det synes jeg er kjempeartig, sier Kjetil Renland.

- Hvordan er det å skulle bli filmstjerne, Seglsten?

- Nei, nå vet nå ikke jeg om vi blir filmstjerner, akkurat... Det kan godt hende vi blir filmet fra lang avstand. Men det er nå i alle fall artig å komme på innsida av en slik innspilling. Det er jo en stor, internasjonal filmsatsing det er snakk om, sier Kay-Martin Seglsten.

- Kjempefornøyd

Rekvisitør Pål Bergvik bekrefter at de to får rollen som båtførere.

- Vi er kjempefornøyd med jobben som er gjort med båtene, og for den hjelpa vi har fått av Kjetil Renland. Båtene er blitt veldig fine, sier Pål Bergvik, som sier at innspillinga ved Sommarøy vil starte om cirka to ukers tid.

Akkurat nå er teamet på FilmCamp på Skjold og gjør innspillinger. Filmen regisseres av Harald Zwart.