Tiltalt for å ha kjørt bil med 1.90 i promille

En mann i slutten av 50-årene er satt under tiltale for å ha kjørt bil i beruset tilstand.

Ifølge tiltalebeslutningen var det natt til søndag 3. januar i fjor at mannen kjørte bil på Senja til tross for at han var påvirket av alkohol.

- Blodprøve tatt av ham klokken 03.09 viser en alkoholkonsentrasjon på 1,90 promille, heter det i tiltalebeslutningen.

Veitrafikkloven paragraf 31, første ledd legges til grunn:

«For å ha ført en motorvogn når han var påvirket av alkohol (ikke edru)»

Det er satt av én dag til saken som går for Senja tingrett 6. mars.