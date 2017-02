Slik blir helgeværet i Midt-Troms

Så langt denne uka har man fått muligheten til å nyte den skyfrie himmelen og de deilige solstrålene hver dag. Til helga blir det imidlertid grått i været.

De seneste dagene har gradestokken ved kysten vist nærmere ti minusgrader. Nå lover meteorologene ved yr.no langt mildere temperaturer.

Ser man på været fredag blir det som ventet mildere i lufta. Temperaturen legger seg på rundt tre minusgrader om morgenen.

Utover dagen varierer temperaturen litt, men det er ikke snakk om de store forskjellene. Det blir pent i været stort sett hele dagen, bortsett fra en liten periode midt på dagen hvor det kan oppstå noe skyer.

Til kvelds varsles det om noe klarvær og lite til ingen vind ved kysten.

Innlandet får en god del kaldere temperaturer om morgenen. Til kvelds varsles det imidlertid om minus syv grader. Denne dagen ser også ut til å preges av blå himmel og solskinn.

Plussgrader

Ser man på varselet for helga skal det lørdag bli grått i været i Midt-Troms. Faktisk kan det flere steder komme nedbør.

Meteorologene ved yr.no melder om fem minusgrader om morgenen. Til kvelds loves det imidlertid kun null grader ved kysten.

Det varsles noe vind denne dagen, men trolig ingenting av betydning.

Innlandet får naturligvis en god del kaldere temperaturer og om morgenen loves det rundt 22 minusgrader. Utover dagen stiger temperaturen til rundt 18 minusgrader. Det meldes ikke om nedbør.

Regn

Søndag ser meldes det om plussgrader ved kysten. Meteorologene opplyser at det om morgenen vil være rundt pluss én grad, mens gradestokken til kvelds vil vise hele seks plussgrader.

Sammenlagt skal det komme over 14 millimeter nedbør denne dagen.

Innlandet får denne dagen også plussgrader og nedbør. Fra og med tidlig morgen loves det rundt to grader. Sammenlagt skal det her komme godt over 12 millimeter nedbør.

Mildt og vått

Ser man på langtidsvarselet som varer fram til torsdag 18. februar, melder meteorologene om temperaturer mellom tre og syv grader over hele fjøla. Noe regn skal også i perioder forekomme.