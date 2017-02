Får ikke ha omsorgen — må omplasseres

Ni enslige mindreårige flyktninger må omplasseres etter at KOA ikke lenger får lov å ha omsorgen for dem i Salangen.

Det var NRK som fredag meldte at Bufetat trakk godkjenninga til KOA i Salangen.

Følger ikke krav

Allerede i oktober 2016 fikk den private institusjonen et varsel om at godkjenningen kunne bli fjernet. KOA sendte da et tilsvar som Bufetat beskriver som grundig redegjørelse og dokumentasjon.

Men i jula kom det nok en bekymringsmelding som førte til et uanmeldt tilsyn i januar.

Helserutiner

Tilsynet avdekket at institusjonen ikke fulgte kravene til en forsvarlig ledelse og bemanning samt manglende brukermedvirkning og helserutiner.