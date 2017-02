Vil ha ny skattejakt i nord

Arbeiderpartiet legger torsdag fram et forslag i Stortinget om et nytt krafttak for mineralnæringen.

Forslaget ber blant annet om fortgang i kartleggingen av mineraler. - Vi må skape vekst i hele landet, og få i gang mineralsatsinga igjen etter at H og FrP satt dette på tomgang, sier Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Troms Arbeiderparti i en pressemelding. Han er en av forslagsstillerne bak representantforslaget. - Dette er viktig for Nord-Norge. Vi vet at det fins store verdier i fjellene, men uten kartlegging og en strategi for å skape ny næring skjer det ingenting. Derfor fremmer Ap dette forslaget, opplyser Henriksen. For Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) beregner at påviste og antatte ressurser i bakken representerer verdier for 2500 milliarder kroner, og i følge NHO kan dette gi en bearbeidingsverdi på 8.000 milliarder. - Ved siden av å kartlegge mulighetene til marine organismer i havet, er dette den viktigste skattejakten i nord de neste årene, påpeker stortingsrepresentanten.

