Dette skjedde i natt mens du sov

Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

Kl. 23. 07: Elg påkjørt mellom Brøstadbotn og Sjøvegan. Skade på bil og trolig også på elg. Viltnemda varslet, opplyser Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 00:00: Lenvik kommune har i samarbeid med SNO avholdt scooterkontroll opp mot ulovlig kjøring. - Ingen reaksjoner, opplyser Troms politidistrikt.

Kl. 00.09: En tromsømann i 30 årene er bortvist av oss fra utested grunnet ufin oppførsel, opplyser Troms politidistrikt.

Kl. 01.07: Politiet stoppet en mann i Tromsø som blir anm for kjøring uten gyldig førerkort. Mannen fikk også beslaglagt førerkortet grunnet prikker, opplyser Troms politidistrikt.

Kl. 02.28: Etter et basketak på et utested i Tromsø gir vi et pålegg om å forlate til en mann i 20 årene. Han velger å ikke etterkomme dette - i arrest, opplyser Troms politidistrikt.

Kl. 02.56: Rein påkjørt og drept på E6 i Bjerkviklia. Reineier er varslet, opplyser Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 04.56: Politiet dempet en fest i sentrum som holdt naboer våkne. Beboerne hadde tatt helga litt på forskudd, opplyser Troms politidistrikt.

Kl. 06.20: Melding om en huskylignende hund som løp løs på Bergseng i Harsdtad og som er tatt vare på. Politi har hentet den. Savner du hunden din?, spør Midtre Hålogaland politidistrikt.