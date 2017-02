Norges beste på sunn fast-food

Norgesmesteren i sunn fast-food 2016 er kåret og det var Patricias gatekjøkken på Setermoen som stakk av med seieren.

Det er opplysningskontoret for frukt og grønt som står bak kåringen av Norges sunneste når det det kommer til fast-food.

Prisutdelingen fant sted på åpningsfesten til SMAK 2017, tirsdag 7. februar 2017.

I pressemeldingen presiseres det at et av kriteriene juryen legger til grunn for avgjørelsen, er at konseptet er med på å øke inntaket av frukt og grønnsaker hos forbruker. Det er også et poeng at konseptet når ut til flest mulig forbrukere, og at det er med på å inspirere andre aktører til å «grønne opp» sine tilbud.

- Det er positivt at serveringsstedene tar utgangspunkt i det vi allerede spiser mye av og møter forbrukerne der de er, slik at terskelen ikke settes for høyt i forhold til å ta et sunnere valg. Patricias Gatekjøkken gjør nettopp dette, sier ernæringsfaglig rådgiver i OFG, Cathrine Øverås Frisvold, står det videre i skrivet.

Ydmyk

Det var i følge opplysningskontoret en ydmyk og stolt daglig leder Anne-Lise Sørensen, som mottok prisen på vegne av Patricias Gatekjøkken og de ansatte. De fikk 3. plass i fjorårets konkurranse, og var godt fornøyd med å kapre gullet i år.

– Selv om vi er et lite veikryss i nord har vi et tilbud til alle forbrukere i farta. Sunn mat skal smake godt, og det er viktig at vi gir kundene våre valgmuligheter. Hva jeg gjør i dag, gjør andre i morgen. Jeg er veldig stolt og fornøyd, sa den lykkelige vinneren i sin takketale.

Det var totalt åtte finalister som kjempet om den gjeve tittelen:

Helt Riktig AS

YX Skulestadmo

Max Hamburger

Patricias Gatekjøkken

Reitan Convenience

Circle K E6 Berkåk

WHAT’SOUP

Kopervik Bensin og Storkiosk

Circle K E6 Berkåk tok 2. plass, og på delt 3. plass kom YX Skulestadmo (Voss trafikksenter) og Kopervik Bensin og Storkiosk.

Folkebladet har i morgentimene, ikke lyktes å få kontakt med vinneren.