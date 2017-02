Måtte slippe ut røyk

I halvannen time onsdag morgen var det røykutslipp fra Finnfjord AS.

Røykteppet la seg fort utover Finnfjorden og vestover mot Gisundet i det kalde vinterværet.

– Vi måtte stoppe røykrenseanlegget for å gjøre en jobb inne i røykgasskanalene. Samtidig gjennomførte vi vedlikeholdsstans på en av smelteovnene, slik at det kun ble røykutslipp fra skorsteiner på to ovner, opplyser driftssjef Erlend Olsen ved Finnfjord.

– Vi beklager selvsagt eventuelle ulemper dette medfører for våre naboer, sier han.