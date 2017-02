Dette skjedde mens du sov i natt

Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

Kl. 22.06: 12 bilførere ble kontrollert av politiet i Olderdalen. Ingen overtredelser, melder Troms politidistrikt.

Kl. 01.42: To menn er siktet etter at en eksplosjon forårsaket store materielle skader på et asylmottak i Ytre Arna i Bergen. Politiets bombegruppe undersøker åstedet, melder NTB.

Kl. 01.48: Politiet i Bergen leter etter en mann som skal ha ranet en 7/11-kiosk med pistol, melder NTB.

Kl. 05.04: Det har så langt vært en rolig natt i distriktet, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 05.35: En kvinne i 30-årene er pågrepet i Tromsø, mistenkt for ruskjøring. Det ble beslaglagt litt narkotika og boligen til kvinnen er ransaket. Bilen er også avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll, melder Troms politidistrikt.