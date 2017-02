Samarbeid

Av Arild Nordahl, daglig leder, Bardu Utvikling SA og Sigrid Steien daglig leder, Bardu Utvikling SA

Formannskapet i Bardu lukket i forrige uke døra for samarbeid med Salangen, Lavangen og Gratangen på kommunal næringsutvikling. I stedet skal Bardu nå ha fullt fokus på strategisk regional næringsplan for Midt-Troms.

Formannskapet er selvfølgelig i sin fulle rett til å gjøre denne type vedtak, i alle fall hvis «utviklingen av næringsarbeidet i kommunene» bare inkluderer næringssjefer og andre offentlige ansatte. Dersom dette vedtaket også er ment å ha en viss innvirkning/medvirkning i forhold til næringslivet i Bardu, er spørsmålet om det ikke hadde vært lurt å spørre de involverte før valget ble gjort?

Det er mulig Høyre og Sp, som utgjorde flertallet i formannskapet, har snakket med enkeltbedrifter og der fått støtte for å fokusere på en strategisk regional næringsplan for Midt- Troms. Bardu Utvikling SA som er organisere ca. 30 ulike type bedrifter har i alle fall ikke blitt forespurt. Vi har liten kjennskap til hva den strategiske regionale næringsplanen for Midt-Troms innebærer, men nå har politikerne tilsynelatende gjort valget for oss.

Begrunnelsen for å velge Midt-Troms og ikke bli en del av Næringsvennlig region (Salangen, Lavangen og Gratangen) er at deltakelse på begge steder vil binde opp for store ressurser.

Hvilke ressurser? Etter det vi kjenner til vil prosjektet «Næringsvennlig region» ikke koste Bardu kommune noe som helst. Dette er et prosjekt som finansieres av Innovasjon Norge og «Spire-prosjektet» i Gratangen kommune Ressursbruken vil dermed begrenses til at en representant for Bardu kommune vil delta i en styringsgruppe og at næringsutøverene i Bardu vil måtte bruke tid og ressurser til å delta i kartleggingene undersøkelsene som skal gjennomføres. Og det skal vi nok klare.

Bardu Utvikling SA er ikke imot å samarbeide i Midt- Troms-regionen, men ønsker å se på mulighetene begge veier.Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser, men samarbeider der det passer best for oss. Vi ber derfor om at saken blir vurdert på nytt, slik at vi i tillegg til strategisk regional næringsplan for Midt-Troms også får muligheten til å delta og vurdere sluttresultatet av prosjektet «Næringsvennlig region».

Det er nylig gjennomført folkeavstemninger som resulterte i nei til kommunesammenslåinger i Bardu og de nærmeste kommunene. Alternativet til sammenslåing er interkommunalt samarbeid, ikke bare i en, men flere retninger, alt avhengig av hva som gir best utbytte.

Formannskapets vedtak til fordel for Midt-Troms gir visse assosiasjoner om «tvungen kommunesammenslåing» på næringsområdet. Dette vil passe bra inn i Høyres tenkemåte, men hvordan vil Senterpartiet forklare og begrunne sin beslutning om snu ryggen til Salangen, Lavangen og Gratangen i denne sammenhengen?