Nå er det slutt på kabel-TV fra satellitt

Fra onsdag er det slutt på satellitt-baserte TV-sendinger fra Lenvik Kabel-TV.

– Onsdag mellom klokken 10.00 og 12.00 blir hele TV-systemet lagt om hos oss. Da mottar vi ikke lengre TV-signalene fra satellitt, men via fiber fra Nittedal, opplyser Tome Sverre Nikolaisen i Lenvik Kbale-TV AS til Folkebladet.

Stor oppgradering

Hele TV-sentralen på Silsand blir byttet ut med en ny.

– Dette er en stor oppgradering av vårt TV-system, og mange flere kanaler blir tilgjengelig via vårt kabelnett. Blant annet får vi alt av Viasat sine kanaler, forteller Nikolaisen.

Han opplyser at det også klargjøres for tjenesten T-We, men at denne vil vli tilgjengelig litt senere.

Kanalsøk

– Teknisk for våre kunder innebærer dette at alle må ta nytt kanalsøk på sin TV eller dekoder etter klokken 12.00 på onsdag. Vi håper dette skal gå smertefritt, men om noen opplever problemer er det bare å kontakte oss eller Canal Digital, sier Nikolaisen.

Han opplyser at omlegginga onsdag kun gjelder for kundene som bor i Lenvik.