Dette skjedde mens du sov i natt

Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

Kl: 22.00: Tromsø sentrum: Branntilløp i et inntaksskap, brann slukket, to beboere eksponert for røyk. Brannmannskaper, AMK og Politi på stedet.

Ca. kl: 23.00: Arnes: melding om at en elg var påkjørt av plogen på E6, Arnes. Ingen personskade. Elgen sprang nedover marka, men er trolig skadet. Viltnemda varslet.

Ca. kl: 23.00: Narvik: Melding om skadeverk på en personbil i Villaveien. Politi har vært på stedet og sak opprettes.

Ca. kl: 23.00: Andøy: Brann i enebolig på Dverberg. Huset er overtent. Ut fra opplysninger skal ingen personer befinne seg i huset. Nødetatene på tur.

Kl: 23.16: Huset totalskadet. Det er bekreftet at beboer i huset er bortreist. Ukjent brannårsak, politiet etterforsker brannen.

Kl: 00.44: Narvik: Ung mann på date, følte seg rimelig teit, da døra gikk i vranglås på hennes do, ble løsningen 1-1-2. Blir det ny date? mon tro?

Kl: 02.49: Kvæfjord: En mørk grå/sortstripet katt er påkjørt i området Dale. Katta er død. Bragt inn til politivakta.

Kl. 02.30: Bergen: En person er død etter brann i en leilighet i en høyblokk i Bergen. Flere beboere er evakuert. Politiet fikk melding om brannen i Loddefjordveien i Bergen klokka 01.11 natt til tirsdag.