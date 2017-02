Beboerne koste seg med skreimølje

Beboerne på Bo– og aktivitetssenteret fikk en skikkelig middagsoverraskelse.

– Jeg ante ingen ting om dette. Jeg trodde vi skulle ha en vanlig middag og så får vi en gledelig overraskelse, med fersk fisk, lever og rogn. Det var kjempegodt, det er faktisk et år siden jeg spiste det sist. Bare så synd at det ikke fulgte akevitt med, for da kunne jeg ha kost meg med lever også, sier en flirende Solfrid Johansen.

Kjempegodt

– Dette er kjempegodt. Dette er mat som jeg spiste mye av før, nå blir det en gang i året. Men tusen takk til de som spanderte middagen, mente Helene Hansen.

Det var Frivilligsentralen som spanderte middagen til beboerne på Bo– og aktivitetssenteret.

Syrisk kokk

– Vi hadde en avtale med en i Gryllefjord om leveranse av fersk fisk, lever og rogn til behagelige priser. Men da det var såpass dårlig vær at de måtte vente med å dra på havet, så vi måtte ty til fiskebilen på torget for å kunne oppfylle vårt tilbud til beboerne. Og det ble ikke billig. Til tross for at vi fortalte at det var til beboerne her, skulle de ha full pris. Det er beboerne i andre etasje vi serverer i dag, og i neste uke blir det de i tredje. Vi får håpe våre venner i Gryllefjord kan levere da, forteller Elin Hansen, styreleder i frivilligsentralen. Sammen med noen andre frivillige stod hun for tilberedningen og serveringen. Og så hadde de henta inn den syriske kokken Hisham Actawil fra Heimly Mottakssenter, for å lære ham hvordan man tilbereder en slik delikatesse.

– Det er første gangen vi gjør noe slikt. Vi hørte at beboerne hadde lyst å få kose seg med slik deilig mat og vi valgte å lytte til deres ønske. Jeg må innrømme at vi var litt inspirert av Rossfjord, forteller Tommy Myklebust, daglig leder på Frivilligsentralen.