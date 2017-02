Vil øke oppmerksomheten rundt komfyrbrann

Fersk statistikk fra DSB viser at det var 22 utrykninger til komfyrbranner i Troms i 2016. Sørreisa Brannvesen vil ha økt oppmerksomhet rundt de mange komfyrbrannene.

Gjennom en nasjonal komfyrvaktkampanje skal Sørreisa brannvesen ha en stand ved Coop Extra, hvor en sitter fokus på det med komfyrbranner. Dette skjer tirsdag, 8. februar.

– De fleste sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da babyen begynte å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til for at en brann skal blusse opp og komme ut av kontroll, sier Tor Ivar Olsen Brann og beredskapssjef Sørreisa Kommune i en pressemelding.

Krav

I alle nye boliger er det krav til komfyrvakt, hvis det legges opp ny kurs til komfyren. Dette gjelder også for fritidsboliger.

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har nylig lagt ut statistikk som viser at det var flere utrykninger til komfyrbranner i året som gikk.

Brannvesenet rykket i fjor ut til 3 138 branner i private hjem i Norge, hele 1 344 av disse var branner eller branntilløp på komfyren.

Tips

Olsen har noen klare tips på hvordan en kan unngå komfyrbrann.

– Hold oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt i matlagingen, rengjør ventilator jevnlig og pass på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men flest omkommer i branner om natten. Da er det ofte unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes, sier Olsen

Finnsnes

Også på Finnsnes vil det bli holdt stand med komfyrvaktkampanjen. Varabrannsjef i Lenvik brannvesen, Sigbjørn Syr, forteller at de har flere ganger måtte rykke ut til komfyrbrann i kommunen.

– Vi har vært ute i Lenvik å slukket flere branner som har oppstått på kjøkkenet. Det er spesielt eldre mennesker som har hatt lett for å glemme å slukke komfyren, men vi har også vært inne hos beboere som har sovnet etter fest,. Jeg håper flere vil ta turen når vi setter om stand på Amfi, sier Syr.