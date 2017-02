Nostalgi tar et posetak for miljøet

Etter å ha sett nyheten om den sjeldne hvalen som hadde 30 plastposer i magen tok Bakeri Nostalgi på Silsand grep.

SILSAND: Bakeriet skrudde rett og slett prisen på bæreposer opp til tre kroner per stykk, for å spare miljøet.

– Det er verdt det. Jeg har nesten ikke solgt en pose etter at prisen gikk opp, og det er jo poenget også, forteller daglig leder Elin Ingebrigtsen.

– Ingen blir sure

Man skulle kanskje tro at den stive prisen på poser ville vekke sinne hos enkelte kunder, men det har de ikke opplevd hos bakeriet. I hvertfall ikke til nå.

– Alle har tatt det fint, for jeg pleier å forklare hvorfor. Da skal de gjerne ikke ha pose, men de blir ikke sure. Ingen blir sur på meg, ler Ingebrigtsen.

På tross av prisen er det likevel noen som velger å betale litt ekstra for å enklere bære med seg de nykjøpte bakevarene.

– Jeg bruker å si at posen er verdifull, så den kan man ta med hver gang, sier den daglige lederen, som også har vurdert flerbruksposer.

– Ja, jeg burde egentlig ha det, men de blir selvfølgelig enda dyrere igjen dessverre.

Kunne kostet mer

Da Folkebladet var innom bakeriet lørdag var det flere som takket nei til pose da de fikk høre prisen. Noen valgte også å betale for posen, som faktisk kunne vært mye dyrere.

– Jeg har lovet meg selv at jeg skal være dyrest på poser uansett, så jeg har tatt to kroner ganske lenge, og det er ingen som har reagert på det. Jeg vurderte jo at jeg kanskje skulle gå opp til fem kroner, men da tenkte jeg at det kanskje var noen som ble sure, sier Ingebrigtsen, som vil holde prisen på tre kroner i nærmeste fremtid.

– Jeg skal holde meg der en stund, smiler hun.

Sjelden

Det var NRK Hordaland som i forrige uke først omtalte Gåsenebbhvalen med 30 plastposer i magen. Hvalen ble funnet strandet og syk på Sotra utenfor Bergen. Viltnemda måtte avlive hvalen som aldri hadde blitt dokumentert i Norge før den tid. Det var da den to tonn tunge hvalen skulle omgjøres til et museumsobjekt forskerne fant store mengder plast i magesekken til hvalen.

– Magen var helt fullstappet av plast. Rundt 30 plastposer i tillegg til en del småplast. Det er veldig trist, sa zoolog og førsteamanuensis Terje Lislevand ved Universitetet i Bergen til NRK Hordaland.