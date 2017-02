Kommunen overtar brøyting

Etter en lang drakamp havna kommunestyret i Salangen på å ta over deler av vintervedlikeholdet fra neste vinter.

SJØVEGAN: Det var Ap, SV og KrF som gikk for administrasjonens forslag om at Salangen kommunen selv tar over brøyting av rode 2 og 3, Sjøvegan sentrum og vest for Medby.

– Penger å spare ved å brøyte selv Salangen kommune vurderer å brøyte sentrum med egne mannskaper og leasa maskiner fra neste vinter.

Regnestykket som viste at kommunen vil spare årlig 700.000 kroner var det viktigste argumentet.

Sp og H ønsket å tilgodese det lokale næringslivet ved å legge ut samtlige roder på anbud. Men forslaget fikk ikke flertall.

Det betyr at kommunen skal lease inn to maskiner og ansette en til på vedlikeholdsavdelingen.