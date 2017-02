Is i sundet forsinket hurtigbåten

Problemer med isflak i leia i Gisundet gjorde at hurtigbåten fra Tromsø til Harstad ble cirka ett kvarter forisnket fra Finnsnes mandag ettermiddag.

Det ligger belter av is fra Leiknes og sørover. De nye hurtigbåtene er ikke bygget med isklasse. Derfor må vi ta det med ro for å unngå at det oppstår skader i skroget.

– Vi siger framover bare med en til to knops fart og bruker lyskasteren for å finne åpninger i isen som vi kan ta oss gjennom, får Folkebladet opplyst fra mannskapet om bord i MS «Kistefjell».

«Kistefjell» skulle gå fra Finnsnes klokka 17.35, men kom seg ikke av gårde før klokka var litt før seks.