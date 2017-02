Gasset på foran politiet — må punge ut

FINNSNES: Natt til 28. desember 2016 var den mannlige sjåføren litt ivrig med å komme foran politiet, på vei ut fra Shellstasjonen på Finnsnes. Den 20 år gamle sjåføren fikk sleng på bakdekkene og politibilen som fulgte måtte bremse på det glatte føret for å unngå sammenstøt.

Politimesteren i Troms har gitt sjåføren et forelegg på 7000 kroner for hendelsen for å ha overtrådt bestemmelsen om at hver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom slik at det ikke oppstår fare eller voldes skade for annen trafikk.

Hvis sjåføren ikke godkjenner boten, vil saken bli sendt til domstolen og boten blir i så tilfellet på 8400 kroner.

Hvis sjåføren velger å ikke betale denne boten risikerer han fengsel på 17 dager.