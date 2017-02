Lei av oljeutslipp

Fortvilte båteiere kan ende opp med å måtte betale dyrt for rengjøring av båtene etter oljeutslipp. Kommunen mener varsling må skje tidligere.

FINNSNES: Folkebladet møtte frustrerte båteiere i Olderhamna båthavn torsdag ettermiddag denne uken. Rundt båtene fløt oljen.

– Det er jo ikke første gang det skjer. Jeg satt i møte med ordfører og næringssjef i går og tok opp dette med oljesøl i havna, sier Terje Konradsen, leder i foreningen Olderhamna båthavn.

Dyrt

Hvor oljen kommer fra en fremdeles uvisst.

– Det kommer i hvert fall ikke fra båtene for det har vi kontrollert. Vi skal ikke ha det sånn i havna, sier Konradsen.

Han forteller at flere båter måtte bli rengjort i fjor på grunn av samme hendelse, noe som ikke er billig.

– Det er jo store båter og en kostbar affære. Det har blitt gjort en investering her for 8,5 millioner i utstyr, så det her må vi få gjort noe med, avslutter Konradsen.

Miljøkonsulent i Lenvik kommune, Marta Jansen ser alvorlig på saken.

– Det er jo fortvilende for båteiere og miljøet. Vi har jo hatt slike utslipp her før, sier hun.

Vanskelig

Målet til kommunen er å stoppe oljeutslippet så fort det lar seg gjøre. Jansen mener samtidig det er vanskelig å finne ut hvor oljen kommer fra.

– Det er et overvannsutløp i bukten og det er store deler av byen som er koblet til. Derfor er det vanskelig å finne kilden, sier hun og legger til at kommunen vil ta en prøve av oljen dersom det skulle skje igjen.

Varsle

Brannvesenet var nede i havnen i dag for å få oversikt over utslippspunktet, men så ikke spor til oljen. I dette tilfellet var det ingen som varslet om hendelsen. Jansen understreker at det er viktig å melde om forurensning så fort som mulig.

– Vi har vært tydelig overfor Olderhamna båthavn at de ikke må drøye med å varsle. Denne gangen tror jeg det var en glipp. Det er viktig at vi får klarhet i prosedyren og at alle i båthavnen vet om dette, avslutter Jansen.

Terje Konradsen forteller til Folkebladet at det i dag har blitt utarbeidet en ny avtale mellom Olderhamna båthavn og Lenvik kommune. I avtalen står det at alt av oljeutslipp skal varsles til nødetatene og kommunen.