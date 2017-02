Kommunen ønsker innspill til arealplan

BRØSTADBOTN: Formannskapet i Dyrøy kommune har åpnet opp for en ny runde med innspill til kommuneplanens arealdel.

Arealstrategien sier noe om hvilke føringer som gjelder for hvordan eksisterende bosetting og næringsstruktur skal videreutvikles, og hvilke hensyn som er viktige å følge for nye tiltak.

I arealstrategien er det lagt vekt på å videreføre og legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsområder samt å styrke Brøstadbotn sentrum både med publikums- og sentrumsformål og offentlige og private tjenester.

I tillegg til å videreutvikle boligområdene i sentrum ønsker en i kommunen for øvrig å ta utgangspunkt i aktive grendehus og forsamlingslokaler når det skal legges til rette for nye boliger. Frist for innspill er 25.mars og 15. mars vil det bli holdt et informasjonsmøte.