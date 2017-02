Dette skjedde mens du sov i natt

Dårlig oppførsel og bråk var gjengangeren natt til lørdag.

SØRREISA: I Sørreisa måtte politiet bortvise en mann fra den lokale puben fordi han oppførte seg dårlig der.

På Bardufoss måtte politiet bortvise to kranglefanter fra et utested, på grunn av at de forårsaket bråk og slåss på stedet.

I Tromsø var det flere som ble innbragt av politiet blant annet for overstadig beruselse, urinering på offentlig sted og bråk.

I Harstad var det også ett tilfelle av urinering på offentlig sted. Personen blir anmeldt for forholdet.