Slik blir været i helgen

Det er duket for en helg med fint vintervær i hele Midt-Troms.

FINNSNES: Ifølge meteorologene hos yr.no blir det i kyststrøkene delvis skyet oppholdvær gjennom hele helgen. Temperaturen ytterst på fastlandet vil ligge rundt et par minusgrader de kommende dagene.

På yttersia av Senja blir det er par grader varmere og her vil temperaturen ligge rundt null grader. Det blir også forholdsvis rolige vindforhold i helgen og vinden vil variere fra flau vind til laber bris.

Lenger inn i landet blir det kaldere ifølge meteorologene. Her kan temperaturen komme ned mot et tosifret antall minusgrader. Likevel vil temperaturen ligge mellom -4 og -7 grader midt på dagen mesteparten av helgen. Det er ikke spådd om nedbør på innlandet heller, og med delvis skyet oppholdsvær gjennom helgen, ligger forholdene godt til rette for diverse uteaktiviteter for de som møtte ønske det.

Tre dager oppsummert:

FREDAG: Sørlig bris, først på dagen opp i frisk bris utsatte steder. Oppholdsvær. Tynt og høyt skydekke.

LØRDAG: Sørøst bris. Delvis skyet. Oppholdsvær.

SØNDAG: Sørøstlig liten kuling utsatte steder. Delvis skyet, oppholdsvær.

Kilde: yr.no