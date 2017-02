Selger mindre laks til Europa, men verdien øker

På tross av at Norge selger mindre laks til Europa øker verdien av lakseeksporten.

FINNSNES: Ifølge Norges sjømatråd økte lakseverdien med 1,1 milliard kroner i januar i år, sammenlignet med samme måned i fjor.

I årets første måned ble det eksportert 170.000 tonn sjømat for totalt 7,6 milliarder kroner. Det var en nedgang i volum på 11 prosent, men samtidig en økning i verdi på 891 millioner kroner, eller 13 prosent, fra januar i fjor.

- Starten på sjømatåret 2017 er preget av det reduserte utbudet av laks fra Norge og fortsatt høye priser. Det bidrar til at det selges mindre laks i Europa. Mer laks finner imidlertid veien til USA og Asia. På grunn av sent innsig og dårlig vær har det blitt landet mindre torsk i januar. Det har ført til høyere eksportpriser på fersk torsk, inkludert skreien som nå er i sesong, men volumene er redusert, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Dyrere laks

Norge eksporterte 5.400 tonn mindre laks til EU i januar i år enn i fjor. Likevel førte en høyere kilopris til en verdiøkning på 1,1 milliarder.

I januar 2016 var prisen for fersk hel laks 55,56 kroner per kilo. I samme måned i år var prisen kommet opp i 72,37 kroner kiloen. Den høye lakseprisen har ført til at en stor andel av laksen som eksporteres til Europa bearbeides. Det betyr mindre forpakninger og høyere priser for forbrukerne. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge.

- Vi ser eksempler på at enkeltprodukter av fersk laks i Tyskland har steget med nær 30 prosent siden oktober 2016. Her må man i enkelte butikker betale 300 kroner per kilo for ferdigpakket laks, sier lakseanalytiker Paul Aandal i Norges sjømatråd i pressemeldingen.

Selv om eksporten av laks til Europa går ned, er det fremdeles stor etterspørsel etter laks. Eksporten til USA økte med 1.045 tonn i januar, sammenliknet med i fjor.

Verdifall for torsk

Mens verdien i lakseeksporten øker, minker den for andre fiskeslag. På global basis falt eksportvolumet av ørret i januar med 3.500 tonn og 93 millioner kroner, sammenliknet med fjoråret.

For fersk torsk falt verdien med 15 millioner på grunn av en nedgang i volumet på 1.100 tonn. Det til tross for en prisøkning på 18 prosent fra januar i fjor. Verdien på eksporten av fryst torsk gikk ned med 36 millioner på grunn av en nedgang i volum på 1.600 tonn.

Prisen på skrei økte også i den samme perioden, men en nedgang i eksportvolumet på 298 tonn, førte til at verdien falt med 15 millioner kroner.

Makrell til Asia

Det ble eksportert 8.800 tonn klippfisk i januar og både volum og verdi lå på samme nivå som i fjor.

Portugal og Italia var de viktigste markedene for eksport av saltfisk i januar. Totalt økte verdien av saltfiskeksporten med 276 tonn og 14 millioner kroner.

Sildeeksporten opplevde en nedgang i volum på 2.500 tonn og verdien falt med 45 millioner.

Eksportverdien for makrell økte med 47 millioner kroner og volumet økte med i underkant av 1.000 tonn. Kina og Sør-Korea var de to landene som importerte mest norsk makrell i januar.