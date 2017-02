Nå skal roboter hjelpe hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten på Gibostad tar i disse dager i bruk robotstøvsuger som en del tjenestetilbudet.

GIBOSTAD: Lenvik kommune mener at «nykommeren» er en lavterskel velferdsteknologi, som kan gi forbedret tjenestetilbud, og en enklere hverdag for de som kommer i hjemmetjenesten.

Dersom erfaringene er positive, vil løsningen kunne tas i bruk i hele kommunen allerede fra 2018, melder Lenvik kommune i ei pressemelding fredag.

Teste ut

Det er tildelingsenheten som har fått igang det som skal være ei prøveordning. Nylig fikk hjemmetjenesten på Gibostad overlevert en robotstøvsuger som de skal teste ut i tre måneder.

Virksomhetsleder Mona Hagensen trekker frem økt selvstendighet og mestringsfølelse som to av fordelene ved tiltaket.

– Ved at en robotstøvsuger gjør en jobb brukerne kanskje ikke har fysiske muligheter til å utføre, vil det likevel kunne bidra til følelsen av å beherske ting i tillegg til å være selvhjulpen, sier Hagensen.

Hun har forhåpninger om positive erfaringer med forsøket.

Sunn skepsis

Fagleder Kjell Jarle Hansen, hjemmetjenesten Gibostad mottar imidlertid støvsugeren med sunn skepsis.

Både han og de ansatte er spente, men positive, til å nå få testet ut teknologien i praksis.

– Vi hadde oppe forespørselen fra tildelingsenheten om å teste dette ut på ett personalmøte, og dette ble godt mottatt, sier Hansen.

– Det kom opp en del mulige problemstillinger, og ved at vi får testet ut dette i praksis, får vi også svar på de mulig negative konsekvensene, sier han.

Han påpeker at det ikke er alle brukere som er i målgruppen for dette tiltaket, men at de har noen hvor det er hensiktsmessig å prøve dette ut hos.

Kontroll

Hvordan og når støvsugeren skal jobbe, kan planlegges og kontrolleres, både på selve kontrollenheten og via en app på en mobiltelefon.

Støvsugeren går kontinuerlig i opptil to timer, deretter lader den opp automatisk og fortsetter rengjøringen for å fullføre jobben. Den kan innstilles slik at den jobber om natten, og dermed vil brukerne knapt merke at den er i boligen.

– Ikke erstatning

Virksomhetsleder Monica J. Karlsen i hjemmetjenesten påpeker at roboten ikke skal være en erstatning for kontakten mellom brukere og hennes ansatte.

– Ved at boligen allerede er støvsuget og klargjort for vask, gjør at tilbudet om praktisk bistand kan brukes på andre ting. Dette er ett forholdsvis lite ressurskrevende tiltak, som kan gi økt kvalitet på tjenesten, og forenkle hverdagen både for brukere og ansatte, sier Karlsen.

Grunnlag

Når hjemmetjenesten på Gibostad prøveperioden på tre måneder er over, vil robotstøvsugeren testes ut i Rossfjord. Erfaringen fra begge plassene skal danne et grunnlag for hvorvidt dette er noe som skal satses videre på i kommunen i årene fremover, opplyser Lenvik kommune i pressemeldinga.

Bruk av robotstøvsugere er på ingen måte noe nytt fenomen innenfor omsorgssektoren. Over 90 prosent av danske kommuner bruker allerede teknologien som supplement eller erstatning for hjemmehjelp.