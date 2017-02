Jubler for tidlig ruteslipp for ferge

Visit Senja jubler over at fergeruten mellom Gryllefjord og Andenes er klar så tidlig som i januar. – Betyr mye for oss, sier reiselivssjefen.

FINNSNES: Overraskelsen var stor men svært gledelig da Visit Senja mottok årets rutetabellen for sommerfergen som går mellom Gryllefjord og Andenes.

Viktig for reiselivet

– Vi i Visit Senja har til stadig påmint Troms Fylkestrafikk om at vi ønsker å få rutene så tidlig som mulig. Tidligere år har rutene vært utgitt tett på når fergene skulle starte. I år har vi altså fått e-post fra de i januar med denne ruten, jeg har ikke vært borti at de har vært ute så tidlig. All heder og ære til de for det, jubler reiselivssjef Line Miriam Sandberg til Folkebladet.

Reiselivssjefen forklarer at infrastruktur og ruteopplysninger er avgjørende for å kunne øke tilstrømningen av turistene

Jubler for helårsferge Fergesambandet Botnhamn - Brensholmen blir helårssamband.

Kontrakt

– Det har jo blitt en gjenganger at vi har påminnet Troms Fylkestrafikk om at vi ønsker rutene tidlig. Dette er på grunn av at vi mottar en jevn strøm med forespørsler fra reiselivsselskaper, turoperatører og enkeltturister som ønsker å planlegge ferien sin og besøke Senja. Da er det om å gjøre å ha ruteopplysningene på plass så tidlig som mulig, helst skulle vi hatt de i fjor. At vi får den så tidlig som i år, betyr mye for reiselivet, sier Sandberg.

Kommunikasjonsrådgiver Silje Skog bekrefter at ruten til Andfjordfergen er klar.

Prestbakmo vil ha helårsferge til Senja Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms, Ivar B. Prestbakmo, foreslår å etablere helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen.

– Vi har lagt ut fergeruten til Gryllefjord-Andenes. Det er på grunn av at kontrakten for denne fergen var på plass i fjor allerede, sier Skog.

Nå har de startet anbudsrunden på Malangsforbindelsen.

– Vi er nå i gang med anbudsrunden på fergen mellom Botnhamn og Brennsholmen. Vi håper at denne kontrakten vil være klar i løpet av februar. Da vil også denne ruten komme på plass fortløpende. Det er slik at hele prosessen tar litt tid, men så lenge en har opposisjoner i kontraktene er det mulig for oss å innløse de om en er fornøyd med fjoråret. Vi forstår at en vil ha rutene så tidlig som mulig og vi forsøker å etterkomme dette, sier Skog.