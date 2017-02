Slår fast at piloten ikke visste om last

Statens havarikommisjon slår fast ulykkespiloten i Lavangen ikke var klar over at lasta var festet til helikopteren da han måtte nødlande.

FOSSBAKKEN: I den endelige rapporten fra Statens havarikommisjon kommer det frem at piloten ikke var klar over at det var festet last til helikopteret. I august i fjor skrev Folkebladet at nødlandinga skjedde fordi piloten ikke var klar over lasta.

Nødlandet

Det var 20. juli i fjor at helikopteret, en Airbus Helicopter AS 350 B3, måtte nødlande like ved Fossbakken i Lavangen kommune.

Det var under et arbeid på en høytspentledning mellom Kvandal og Balsfjord at ulykken oppsto like ved Fossbakken i Lavangen kommune. Lasta ble festet til helikopteret ved hjelp av langline i forbindelse med landing for å sette av personell.

Rykk i helikopteret

Piloten var ikke klar over at lasten ble festet til helikopteret, og idet langlinen strammet seg ved avgang oppsto det et rykk i helikopteret. Det gjorde at piloten valgte å foreta en nødlanding i terreng med bjørkeskog, heter det i rapporten.

Det kommer frem i en rapport fra Statens havarikommisjon om ulykken i fjor sommer.

Piloten kom uskadd fra hendelsen, mens helikopteret fikk noen småskader. Under undersøkelsene fremkom det at det ble gitt uklar beskjed fra oppdragsgiver som igjen bidro til at fartøysjef og lastemann hadde forskjellig forståelse av hvilken oppgave som skulle utføres, skriver iTromsø.