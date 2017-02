Får adrenalinkick av å fotografere

Hun fikk 2. plass i den årlige konkurransen til Nord-Norges fotograflaug. Å fotografere gir henne en helt spesiell følelse.

FINNSNES: Hun beskriver seg selv som en kreativ person som synes det er gøy å utfordre seg selv. Å jobbe som fotograf, er en yrkesvei finnsnesværingen Tanja Emilie Åmo (22) sikter mot.

– Hvis jeg tar et bilde, ser at alt stemmer og at jeg har en historie, får jeg adrenalinkick. Da vet jeg at det er dette jeg har lyst til å gjøre. Kicket som slår inn når jeg fotograferer kan ikke sammenlignes med noe annet, sier hun.

Å kommunisere med menneskene hun tar bilde av, er noe av det hun trekker frem som det viktigste for å kunne ta et godt bilde.

– Det er viktig å få personen til å føle seg tilpass. Mitt fokus ligger ikke mest på det tekniske. Det er ikke det som gjør deg til fotografen. Det er måten du ser bildet på og måten du kommuniserer, fortsetter Åmo.

Øvelse gjør mester

Hun har tidligere jobbet fire år hos Fotograf Lena Sørensen. Lørdag 28. januar kapret hun 2. plassen i den årlige fotokonkurransen til Nord-Norges fotograflaug. Hun er klar på hva som skal til for å bli god.

– Øving, øving og øving. Du skal ha øvd så mye at det ligger i beinmargen. Da kan man bruke all fokus på personen. Det handler om å ha gjort det mye og lenge. I tillegg handler det om å finne det rette lyset og stemningen, forteller hun.

Hun bruker alltid manuelle innstillinger når hun tar bildene og mener kjennskapen til kameraet er avgjørende.

– Jeg bruker ikke fem eller ti minutter på å finne ut innstillingene. Jeg tar kanskje et eller to bilder før jeg starter. Så følger jeg jo med på hvordan lyset skifter. Det å vite hva du gjør er viktig, sier hun.

Mobilbilder

– Hva er dine tips til amatørfotografer som ønsker å bli bedre?

– Å ikke henge seg for mye opp i hvilket utstyr man har. Alle bildene på min Instagramkonto er tatt med mobil. Jeg synes jeg får veldig stemningsfulle bilder av det. Man skal jo kunne tingene, men veldig ofte synes jeg folk sier at hvis de ikke har den rette linsen, så blir det ikke bra. Det viktigste er å ta bildet, avslutter Åmo.