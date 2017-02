Januar i Midt-Troms var både varmere og våtere enn normalen.

BARDUFOSS: Snittemperaturen på målestasjonen på Bardufoss i årets første måned var ifølge statistikkene til Meteorologisk Institutt -6,2 grader. Det er 4,2 grader varmere enn normalen.

Kaldt

Høyeste temperatur på Bardufoss i januar var 7,8 grader og ble målt 29. januar, mens laveste var -33,5 grader målt 5. januar.

Det var Hekkingen fyr nord for Senja som hadde fylkets høyest målte temperatur i januar. Her ble det målt hele 10,4 varmegrader 27. januar.

Månedstemperaturen for hele landet lå 3,9 grader over normalen. Varmest var det i Trøndelag, Nordland og Hedmark, med 6 til 7 grader over normalen. Månedsnedbøren for hele landet var 135 prosent av normalen.

Mest nedbør

Dividalen hadde fylkets laveste temperatur, som ble målt 5. januar og var 33,7 minusgrader.

Mest nedbør var det Grunnfarnes som hadde. Her ble det målt 207,2 millimeter nedbør. Nordnesfjellet i Nord-Troms hadde minst nedbør, 28,1 millimeter i løpet av hele måneden.

Dermed går januar over i historien som en av de mildeste også i Troms.