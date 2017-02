Fylkesmannen og politimesteren bekymret for beredskapen

Fylkesmannen i Troms og politimesteren er bekymret for beredskapen i Troms.

MÅLSELV: I et brev til justis- og beredskapsdepartementet skriver de at konsekvensene av å flytte 339-skvadronen fra Bardufoss må utredes.

For fylkesmann Bård M. Pedersen og politimester Ole B. Sæverud påpeker i brevet at det for tiden pågår arbeid med en rekke omfattende reformer og utredninger som vil få store konsekvenser for lang tid framover - også for beredskap og samfunnssikkerhet.

- Konsekvenser

- Vi kan nevne samhandlingsreformen, langtidsmeldingen for forsvaret, politireformen, og kommunereformen, skriver de.

«Som offentlig myndighet med overordnet ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet ser vi behov for å rette oppmerksomhet mot mulige konsekvenser av noen av de pågående endringer og reformer», skriver de.

I denne sammenheng ønsker fylkesmannen og politimesteren konkret peke på Forsvarets planer om å flytte 339-skvadronen og hovedbase for helikoptre ut av Troms fylke.

- Enig

- Vår bekymring er også knyttet til at beslutninger som tas i den enkelte sektor ikke er vurdert i et helhetlig samfunnsperspektiv, står det i brevet fra fylkesmann Pedersen og politimester Sæverud.

Ordføreren i Målselv kommune, Nils Foshaug er enig med fylkesmannen og politimesteren.

Han opplyser overfor NRK Troms at det er svært viktig at både politimesteren og fylkesmannen gir beskjed om at de er bekymret for beredskapen i Troms.