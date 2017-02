De nye elgvarslerne er nå på plass

Onsdag ble det nye elgvarslingssystemet satt opp i Midt-Troms.

FINNFJORDBOTN: For å ta opp kampen mot elgpåkjørsler tar Statens vegvesen nå i bruk et nytt system, som skal varsle trafikantene når det er elg i området.

Fjernaktivering

Systemet ble onsdag satt opp i Finnfjordbotn og langs E6 på strekningen mellom Olsborg og Takelvdalen. Varslingen består av et stort svart skilt med et vanlig elgskilt inni. På toppen er det to gule lys som aktiveres når det er elg i nærhenten.

Det er den lokale viltnemda som står for aktiveringen av skiltene. Nemda ringer opp og aktiverer skiltene ut i fra egen kunnskap eller etter tips fra publikum. Systemet drives av enten solceller eller batterier.

– Viltnemdene vet også i hvilke perioder det er stor elgfare i det aktuelle området. De har eneansvaret for at disse skiltene varsler som de skal. De lokale viltnemndene har også vært med på å velge ut stedene der skiltene er satt opp, forteller Henrik Wildenschild som jobber i Statens vegvesen og er oppfinneren bak det nye elgvarslingssystemet.

Kan utvikles videre

Varslingssystemet skal også kunne bli aktivert av bilistene selv i fremtiden. I det utstyret som nå er satt er også del to av prosjektet innebygget. Del to mangler foreløping finansiering for å realiseres.

– Ideen bak del to er at varslingssystemet skal kunne aktiveres av bilistene selv, ved at de blinker med billysene mot skiltet. Å tute med bilhornet er også et alternativ, sier Wildenschild.

Totalt er de nye varslingsskiltene satt opp på fire strekninger i prøveperioden. I systemet er det også lagt opp til at farten til trafikantene blir målt. På den måten kan man se om farten går ned når varsellysene er aktivert og at varslingen har en effekt.