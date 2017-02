Bøtelagt for å ha tatt nakenbilder

En 20 år gammel mann må ut med flere tusen kroner etter å ha tatt nakenbilder av en jente under 18 år.

FINNSNES: En søndag for to år siden tok mannen to bilder av en jente under 18 år mens hun var helt eller delvis naken.

- Disse oppbevarte han på telefonen sin, samt sendte dem via SMS til en tredjepart, skrives det i forelegget utferdiget av politiadvokat Marie Lygre ved Finnsnes politidistrikt.

Her brøt mannen straffeloven 311, som omhandler fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.