– En mulighet vi ikke kunne la passere

Njord Costal Service (NCS) har kjøpt bygget til Finnsnes Mekaniske. Egentlig var de ikke ute etter ny lokasjon.

FINNFJORD: Med en prislapp på 13 millioner kroner var det NCS som har kjøpt bygget nede ved kaia til Finnsnes industripark. Et kjøp de ikke kunne la gå når muligheten dukket opp.

– Det er et svært bygg med mange muligheter. Helt konkret har vi bare planer for deler av bygget, så vi må se hva vi får til. Vi var ikke akkurat ute etter nye lokaler, men da muligheten kom fant vi ut at det bygget var for bra til å gi slipp. Bedre å kjøpe den enn å la den gå, forteller daglig leder og medeier Daniel Jensen til Folkebladet.

Ikke travelt

1. mars overtar NSC nøkkelen, men de har det ikke travelt med å ta i bruk de nye lokalene.

– Vi skal bruke bygget som et lager og vi skal flytte administrasjonen dit. Det er hovedplanen per dags dato. Vi har det fint der vi har det nå, så vi har det ikke travelt med å flytte på oss. I løpet av våren skal vi nok ha flyttet mesteparten dit, sier Jensen.

NCS jobber blant annet med service til oppdrettsnæringen og industriparkens kaiområde ligger like ved deres snart nye adresse.

– Det er fin avstand til en god kai. Det var absolutt en av faktorene som gjorde det aktuelt å kjøpe bygget, forteller Jensen.

Stor interesse

Bostyrer, advokat Oddvar Eriksen, forteller om stor interesse rundt bygget.

– Det har vært stor interesse for innholdet og utstyret. Jeg hadde et ønske om å selge bygg og innhold samlet. Dermed ble salget holdt litt tilbake, men det er et tøft marked og ikke alle har finansielle muskler til å kjøpe en ferdig pakke, sier Eriksen.

Det er Harstad Stålmontasje som har kjøpt verksted-utstyret, maskiner og biler til tre millioner kroner. Dermed er den foreløpige summen oppe i 16 millioner totalt sett.

– Det gjenstår noe utstyr som er i bygget, dermed kan sluttsummen bli noe høyere. Det er en uenighet mellom meg og tidligere eier, om hva som inngår i boet, dette må vi finne ut av, før eventuell vi har en sluttsum klar, sier Eriksen.

Bygget har vært ute til salgs siden desember i fjor. Eriksen synes salget har gått raskt.

– Nå selger jeg ikke epler og bananer, dermed har det tatt litt tid å få folk til å ville kjøpe denne spesielle byggemassen. Men personlig synes jeg selve salget har gått fort, avslutter Eriksen.