Slik blir været i Midt-Troms denne uka

Et svært variert vær står for døren denne uka. - Noen dager vil vi ha plussgrader, mens andre dager er det blå temperaturer og snø som gjelder.

FINNSNES: Det forteller vakthavende meteorolog ved Værvarslinga Nord-Norge, Sevim Müller til Folkebladet.

For ifølge henne ligger det et ganske kraftig lavtrykk som ligger og lurer i Nord-Atlanteren - halvveis opp til Svalbard.

- Den bringer med seg en god del vind, sier Müller.

Kaldere

Fra og med tirsdag ser det imidlertid ut til å bli litt kaldere i været.

- Og da er det håp for nedbør i form av snø, sier meteorologen og krysser fingrene.

- Det blir ikke veldig kaldt, men rundt fem minusgrader kan vi belage oss på, legger hun til.

- Hvor lenge vedvarer det kalde været da?

- Det er vanskelig å si. Per nå er varselet veldig usikkert. For den varme lufta ligger over Nordland og hvor grensen vil gå mellom pluss- og minusgrader utover uka er vanskelig å si, men med litt hell og lykke - holder Midt-Troms seg på minussiden, svarer hun.

Sprekker opp

Müller forteller at det utover uka også er sjanse for at skydekket sprekker opp.

- Men vi må bare være tålmodige og følge med, for akkurat nå er varselet veldig usikkert, sier hun avslutningsvis.

Tre dager oppsummert:

TIRSDAG: Skiftende bris. I formiddag økning til sørvestlig liten kuling. I ettermiddag dreiende til nordvestlig bris, kortvarig stiv kuling på kysten. Sludd- eller snøbyger, mest nedbør fra i ettermiddag.

ONSDAG: Østlig frisk bris. Oppholdsvær. Onsdag ettermiddag økning til søraust søraust liten eller stiv kuling utsatte steder. Litt snø.

TORSDAG: Sørlig stiv kuling utsatte steder. Skyet, sludd og snø.