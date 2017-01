Her sliter traileren i bakken

En litauisk semitrailer hadde tirsdag formiddag problemer med å komme seg opp Mefjordaksla.

MEFJORDAKSLA: Traileren sperret både for brøytebilen og rutebussen, som måtte stå og vente mens de to utenlandske sjåførene forsøkte å jobbe seg opp bakken.

Metoden de to brukte var å legge kjettinger under hjulene etterhvert som de forserte seg fram. Til slutt, etter cirka en time, greide de å få den fullastede semien i siget og kom seg over Mefjordaksla.

Hendelsen var ikke til hinder for privatbiler.

Veien var godt strødd.

Brøytesjåfør Bent-Arthur Reiertsen sier et problem er at de utenlandske sjåførene holder for dårlig fart i bakken opp Mefjordaksla. Teknisk sett er de utenlandske kjøretøyene er heller ikke beregnet for glatte forhold.

- Sjåførene bør selvfølgelig også legge på kjetting før de forlater fiskebruket, sier Reiertsen.