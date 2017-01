Fjøs brant ned til grunnen

Nødetatene rykket natt til tirsdag ut til brann i et fjøs i Målselv.

FAGERLIDAL: Like rundt klokken 03.00 opplyste operasjonssentralen ved Troms politidistrikt at de hadde mottatt melding om brann i et fjøs ved Fagerlidal i Målselv kommune.

- Nødetatene er på vei, skrev politiet på Twitter.

Det var da uvisst om det var dyr i fjøset.

Overtent

Kort tid etterpå ble det konstatert at det verken befant seg dyr eller mennesker i fjøset.

- Bygget er overtent, ble det påpekt i ei twittermelding.

Nedbrent

Like rundt klokken 05.00 opplyste politiet at fjøset var nedbrent.

- Brannmannskapene driver med etterslukking på stedet, skriver politiet på Twtter tidlig tirsdag morgen.