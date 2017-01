Elgku gjennom isen — reddet takket være tips

Tor Eriksen i Målselv viltnemnd og ettersøkskorps er ikke i tvil om at et tidlig tips reddet denne elgkua fra den sikre død tirsdag.

HOLT: Det var ved 7:30-tida tirsdag morgen at Eriksen ble oppringt av politiet. De hadde fått tips fra en forbipasserende om at ei elgku hadde gått gjennom isen på elva ved Holt, like ved Øverbygd i Målselv.

Overlevde

– Takket være at elgkua ble tidlig obeservert, og vi fikk kommet oss opp dit hadde den en sjanse til å få igjen kroppstemperaturen rimelig fort og dermed overleve. I tillegg er det ikke spesielt kaldt i lufta, noe som bidro til at det til slutt gikk bra, forteller Eriksen til Folkebladet.

Vanligvis går det veldig galt når vilt går gjennom isen. I tillegg er det alltid ei vurdering av sikkerheten for de som må ut på isen i en slik redningsaksjon.

– Elveisen er langt fra trygg, men vi hadde brann og redning i beredskap da vi gikk ut på isen, forteller Eriksen til Folkebladet.

Etter noe basketak ute på elveisen kunne man altså se at elgkua lusket, kanskje takknemlig, avgårde inn i skogen.

Oppdaget

Det var Frank Nesvik fra Øverbygd som tilfeldig ble involvert i en dramatisk redningsaksjon i elva like nedenfor huset hans.

Til NRK Troms forteller han at han skulle kjøre jenta mi på jobb, og gikk ut for å starte bilen.

– Da hørte jeg noen lyder som kom fra grillstua nede ved elva. Det lød et brak, så lyder av noe som jobbet febrilsk ved isen, forteller han til NRK.

Nesvik løp ned til elva, og så med en gang at ei stor elgku hadde gått gjennom isen. Det var han som fikk slått alarm om dyretragedien som var iferd med å utspinne seg.