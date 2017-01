Vogntog har sklidd i hverandre på E6

Flere vogntog skal ha skildd inn i hverandre.

FOSSBAKKEN: Flere vogntog har fått trøbbel på det glatte føret mandag kveld.

Politiet opplyser at E6 mandag kveld er delvis stengt etter at flere vogntog har fått problemer. Vogntogene skal ha sklidd inn i hverandre.

- Veien er ikke helt stengt. Det skal være mulig for personbiler å passere, opplyser Midtre Hålogaland politidistrikt.

Like før klokken 19.00 opplyser politiet at det ventes på strøing slik at vogntogene kan komme seg videre.