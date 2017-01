Opplever en kraftig nedgang i straffesaker

I 2005 hadde Salangen lensmannskontor 343 straffesaker. I fjor var antallet helt nede på 155.

SJØVEGAN: Salangen lensmannskontor har ansvar for kommunene Lavangen, Gratangen og Salangen.

Sentralisering

Siden 2005 da regionaliseringen av politiet startet har det gått en vei med antall straffesaker i Salangen. I 2005 var det 343 straffesaker. I 2016 var det kun 155 saker. 133 av dem ble påtaleavgjort.

– Hva er forklaringen på en så stor nedgang?

– Det vi ser er konturer av ressurssituasjonen og type saker. Det varierer veldig. Regionaliseringen trådde i kraft i 2005. Da ser vi at vi begynner å få en nedgang, men en økning igjen i 2008. Etter 2008 begynner den reelle nedgangen som vi fortsatt sliter med. En årsak er regionaliseringen og sentraliseringen da en gikk bort fra lokal vakt og beredskap gjennom reservetjenesten. Siden dette skjedde har vi helt klart sett en nedgang i straffesaksporteføljen, sier lensmann Hans Roar Rasmussen til Folkebladet.

– Jeg sier ikke at dette ene og alene er årsaken, men det er ett av mange moment, sier han.

Genererte flere saker

– Betyr dette at det er en god del saker politiet ikke får tak i?

– Vi registrerer jo at stort sett alle saker definerer vi som ikke egenproduserte saker. Stort sett det vi får inn er anmeldte saker til politiet. Jeg ser jo konturene av da vi hadde en god bemanning og langt større aktivitet, det genererte langt flere straffesaker. Det er tre områder vi ikke har et voldsomt stort fokus for tiden. Det er saker rundt miljø, trafikk og narkotika. Det skal være særdeles alvorlig før vi responderer på denne type saker. Vi er absolutt nødt til å prioritere. Men det betyr ikke at vi legger dem bort, sier Rasmussen.

Sysselsetting er viktig

– Vi kan selvfølgelig også til en viss grad slå oss på brystet og si at den jobben vi har gjort har resultert i færre saker. Jeg tror også vi må se på samfunnsutviklingen vi har hatt. Det ett moment som er utrolig viktig, men ikke målbart. Det er at flest mulig er sysselsatt. Høy sysselsetting over tid fører til lave stabile tall for straffesaker. Det er ikke bare noe vi ser lokalt eller nasjonalt. Vi ser det over hele verden, sier han.

Én mann bak 30 prosent av overgrepssakene i Troms Fra 2015 til 2016 økte antallet anmeldte seksuallovbrudd i Troms politidistrikt med 41,1 prosent. Økningen kan dog – i hovedsak – tilskrives en enkelt person.

– Så har vi situasjoner der enkeltpersoner medfører en god del arbeid ved at de pådrar seg flere saker i løpet av ett år. Det er en liten prosentandel av befolkningen som utgjør en stor del av kriminalbildet. Og det er heller ikke bare politiet som bidrar til nedgang i antall saker. Det er også den totale samhandlinga mellom etater som Nav, Helse og sosial, barnevernstjeneste og skoler som bidrar til lavere tall. Og det er viktig at kommunene har et tilbud til fleste mulig som idrett og kultur eller hva det måtte være, sier Rasmussen.

Flest voldssaker

De sakene som toppet listen i 2016 var voldssaker. Lensmannen fikk 28 saker på bordet i løpet av året som også er påtaleavgjort.

– Hvilke type voldssaker er det snakk om?

– Det dreier seg om flere trusselsaker, det vi kaller kroppskrenkelser, vold mot offentlig tjenestemann og familierelatert vold, sier Rasmussen.

Også denne type saker har gått ned de siste årene. I 2014 hadde kontoret 63 voldssaker, i 2015 var det 31 tilsvarende saker.