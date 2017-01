Tatt for urinering i rundkjøringa

ANDSELV: To menn ble natt til søndag tatt av politiet for å stå og urinere i rundkjøringa på Andselv.

De to mennene — på henholdsvis 39 år og 29 år — blir nå anmeldt for overtredelsen, opplyser politiet.

Å urinere på offentlig sted er straffbart etter straffeloven paragraf 350, hvor det fremgår at den som ved «utilbørlig atferd» forstyrrer den alminnelige fred og orden, kan straffes med bøter og fengsel inntil to år.

De to tissetrengte karene vil mest sannsynlig få et forelegg (bot) for urineringa i rundkjøringa, som regnes offentlig sted.